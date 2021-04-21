Вашингтон, , 00:54 — REGNUM Модернизация российских ядерных сил РФ выполнена на 80%, а в США этот процесс почти не начинался, заявил глава американского Стратегического командования (USSTRATCOM) адмирал Чарльз Ричард в ходе выступления в Сенате 20 апреля.

По его мнению, потенциал России в указанной сфере усилен настолько, что в случае войны гарантирует нанесение ответного ядерного удара средствами ядерной триады РФ.

В своем докладе адмирал упомянул такие российские вооружения как гиперзвуковой боевой блок «Авангард», подводный атомный беспилотник «Посейдон», крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Буревестник» и гиперзвуковую ракету «Циркон».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Чарльз Ричард заявил, что стоящие на вооружении у США межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III не пригодны для сдерживания РФ и Китая.

Читайте ранее в этом сюжете: Наши ракеты не сработают против России и Китая — военные США хотят новых