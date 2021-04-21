Стокгольм, , 01:00 — REGNUM Вечером 20 апреля в эфире телеканала SVT профессор Каролинского университета (Швеция) Ян Альберт рассказал о дальнейшем развитии пандемии коронавируса SARS-CoV-2 и будущем эффекте вакцинации от COVID-19 в Швеции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

«Этот вирус никогда не исчезнет. Он так и останется. Но он превратится в нечто управляемое, как одна из своего рода многих респираторных инфекций. Тогда-то мы и оценим, насколько он будет серьезным», — отметил Альберт.

По его оценкам, после вакцинация от COVID-19 в Швеции повлияет на распространение инфекции только после лета.

«Воздействие на распространение коронавирусной инфекции мы увидим осенью, не раньше», — заявил профессор.