Вашингтон, , 00:52 — REGNUM Эксперты Digital Foundry протестировали производительность демоверсий игры Resident Evil Village на консолях PlayStation 5, PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro. Ролик был опубликован 20 апреля на YouTube-канале проекта.

Выяснилось, что на PS4 Pro при разрешении 4K игра показывает не 30 FPS (кадров в секунду), как утверждала Capcom, а даже немного больше, колеблясь между 36 и 39 FPS.

Digital Foundry также показали, что при 4K с включенной в Resident Evil Village трассировкой лучей в большинстве случаев игра достигает на PS5 заветных 60 FPS. С остальными неожиданными результатами тестирования желающие могут ознакомиться, посмотрев ролик.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Capcom проведёт очередное тестирование онлайн-игры Resident Evil Re: Verse, которая станет многопользовательским компонентом Resident Evil Village. Тесты пройдут 21−22 апреля 2020 года.

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