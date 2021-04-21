Париж, , 00:51 — REGNUM Около 400 тыс. работников двадцати профессий старше 55 лет получат квоту на вакцинацию от COVID-19 начиная с 24 апреля, объявило Французское Министерство труда 20 апреля. Об этом сообщает Le Figaro.

Список профессий, потенциально связанных с повышенным риском заражения коронавирусом, был представлен в марте в докладе руководителя высоковольтной сети RTE Софи Моро-Фолленфант, и экономиста Кристины Эрхель.

Известно, что в список профессий войдут кассиры, водители грузовиков, водители автобусов, служащие похоронных бюро, уборщики, охранники. Более полный список профессий будет распространен чуть позднее французским Министерством труда. В общей сложности около 400 тысяч работников старше 55 лет получат квоты на вакцинацию начиная с 24 апреля как минимум на две недели.

Данный список дополнит тот, о котором было объявлено в конце прошлой недели.

Напомним, что премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил о введении с 17 апреля квот вакцинации от COVID-19 для учителей, полицейских и жандармов старше 55 лет.

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