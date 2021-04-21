Анкара, , 05:24 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции 20 апреля заявил, что конференция по ситуации в Афганистане, которая должна была начаться 24 апреля в Стамбуле, отложена до завершения месяца Рамадан. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Организованное Турцией заседание по мирному урегулированию ситуации в Афганистане должно было состояться в Стамбуле с 24 апреля по 4 мая.

Напомним, что на встречу по мирному урегулированию в Афганистане были приглашены как представители Исламской Республики Афганистан, так и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Некоторое время назад талибы (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что не будут участвовать ни в какой конференции, которая принимает решения по Афганистану, до тех пор пока все иностранные силы не будут полностью выведены с афганской территории.