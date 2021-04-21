Вашингтон, , 00:35 — REGNUM Студия Iron Gate AB исправила ошибку с мотыгой в игре Valheim, чем расстроила многих геймеров. Об этом 21 апреля сообщил журнал PC Gamer.

Благодаря этой ошибке игроки могли значительно повышать уровень земли лишь одним щелчком кнопки мыши. Стоит отметить, что некоторые геймеры назвали такой метод эксплойтом (использование недоработок игры с целью облегчения прохождения).

Разработчики внесли в Valheim соответствующие изменения, при этом в действительности улучшив мотыгу: они сделали инструмент более производительным, снизив стоимость поднятия уровня земли с четырёх до двух камней.

Напомним, релиз Valheim в формате раннего доступа состоялся 2 февраля 2021 года. По состоянию на март 2021 года в сервисе Steam было продано больше шести миллионов копий игры.

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