Кабул, , 00:31 — REGNUM Взрыв произошел в одном из районов афганской столицы Кабула, передает телеканал TOLONews со ссылкой на источники в силовых структурах Афганистана.

По их данным, террорист-смертник атаковал конвой афганского разведывательного агентства в Кабуле. По предварительным данным, в результате теракта ранения получили четыре человека, их госпитализировали. Сведений о погибших не сообщается. Другие подробности произошедшего также не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля боевики напали на контрольно-пропускной пункт в афганской провинции Бадахшан. В результате нападения погибли девять полицейских, еще двое получили ранения. Других подробностей не сообщалось.

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