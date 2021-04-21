Токио, , 00:18 — REGNUM Capcom на один день вновь предоставит геймерам возможность поиграть в бета-версию Resident Evil Re: Verse. Об этом 21 апреля сообщает журнал PC Gamer.

Очередной этап тестирования начнётся сегодня, 21 апреля, в 9:00 по московскому времени и завершится 22 апреля, в 9:00. Условия для участия в тестах не изменились: геймеры должны иметь аккаунт Capcom ID и компьютер, оборудованный как минимум процессором AMD Ryzen 3 1200 (Intel Core i5−7500), 8 гигабайтами видеопамяти и видеокартой AMD Radeon RX 560 или Nvidia GeForce GTX 1050 Ti.

Напомним, Resident Evil Re: Verse будет представлять собой многопользовательский компонент игры Resident Evil Village, релиз которой запланирован на 7 мая 2021 года.

Первый тест будущей онлайн-игры Camcom попыталась провести 8 апреля 2021 года, однако остановила его через 7 часов после старта из-за проблем в работе сервиса подбора игроков.

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