Миннеаполис, США, , 07:54 — REGNUM В США закончился суд по делу о гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Жюри присяжных признало бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в непредумышленном убийстве второй степени. Об этом 20 апреля сообщает CNN.

Около здания суда собралась огромная толпа, выкрикивающая лозунги за гражданские права афроамериканцев в США. Из-за того, что ранее смерть Флойда спровоцировала митинги во многих штатах, полиция Нью-Йорка приготовилась к новым беспорядкам и собрала всех сотрудников для сдерживания потенциальных протестов. Но услышав приговор протестующие обрадовались и теперь, по всей видимости, полиция не понадобится.

В ожидании вердикта даже президент США Джо Байден отложил свое выступление, во время которого планировал рассказать о политике Белого дома в сфере изменения климата.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая афроамериканец Джордж Флойд скончался после того, как полицейские применили к нему силу. Происшествие спровоцировало волну протестов и беспорядков. Полицейского Дерека Шовина обвинили в убийстве, троих его коллег — в пособничестве убийству.