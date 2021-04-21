Женева, Швейцария, , 07:44 — REGNUM Количество выявленных в мире новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю возросло на 5 235 922, что стало самым большим числом за все время пандемии. Об этом 20 апреля сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Данные побили старый рекорд в 5,04 млн, который был поставлен 4 января 2021 года.

Количество заболеваний увеличилось во всех регионах ВОЗ за исключением Европы, где статистика указала на спад в 3%. Самый большой рост количества случаев заражения зафиксировали в Юго-Восточной Азии, где число увеличилось на 57% по сравнению с прошлой неделей.

Представители ВОЗ сообщают, что 94% новых случаев в Юго-Восточной Азии зарегистрированы на территории Индии.

Напомним, что на прошлой неделе число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в мире превысило 140 млн.