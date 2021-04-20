Нью-Йорк, США, , 23:59 — REGNUM Рост числа новых подписчиков потокового сервиса Netflix резко сократился после ажиотажа 2020 года. Об этом 20 апреля сообщил портал Engadget.

Издание обратило внимание на отчёт компании, в котором она сообщила, что в первом квартале 2020 года пользовательская база Netflix увеличилась на 16 млн человек, а в первом квартале 2021-го — всего на 3,98 млн. Руководство Netflix объяснило успех 2020 года ситуацией с эпидемией коронавируса, а «провал» 2021-го — меньшим объёмом контента.

Издание отмечает, что несмотря на снижение роста числа подписчиков Netflix становится всё более прибыльным, поскольку только в первом квартале 2021 года значение показателя чистой прибыли онлайн-кинотеатра составило $1,7 млрд по сравнению с $1,87 млрд за весь 2019 год.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Netflix получил право эксклюзивного показа фильмов кинокомпании Sony Pictures после их выхода из кинопроката. Многолетний контракт начнёт действовать с 2022 года.

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