Анкара, , 23:59 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен после нормализации ситуации с COVID-19 посетить Россию для обсуждения возобновления авиасообщения между двумя странами. Об этом он сообщил 20 апреля в эфире телеканала Haberturk.

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Чавушоглу отметил, что турецкая сторона не усматривает политики в решении Москвы о приостановке авиасообщения, и сообщил, что данная ситуация обсуждалась президентами двух стран.

«После того, как цифры по коронавирусу будут меньше, мы посетим Россию вместе с министром туризма», — сказал глава МИД Турции.

Он также подтвердил, что в ближайшее время ожидается визит в Турцию российской делегации, которая оценит ситуацию с коронавирусом на турецких курортах.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе российские власти приняли решение об ограничении регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля до 1 июня из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в этих странах.