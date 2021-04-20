Вашингтон, , 23:44 — REGNUM Имеющиеся сейчас у США межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Minuteman III уже не пригодны для сдерживания России и Китая, заявил 20 апреля в Сенате глава Стратегического командования адмирал Чарльз Ричард.

По его словам, эти «остатки холодной войны» уже недостаточно просто модернизировать.

«Нужны системы вооружения, которые сработают до конца и действительно доберутся до цели», — сказал Ричард.

«Это вооружения 70-х годов, которые я должен использовать против угроз 2030 года», — отметил он.

Ричард отметил, что многие механизмы и детали этих ракет больше не производятся.

«Уже никто не знает, как их делать. Они устарели, компаниям не выгодно заново создавать их», — заявил глава Стратегического командования.

Напомним, адмирал Чарльз Ричард последовательно выступает против отсрочки реализации программы Ground Based Strategic Deterrent (GBSD) по созданию новой МБР для замены ракет Minuteman III — единственных ракет шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.

При этом в США есть мнение, что для ядерного сдерживания достаточно стратегических бомбардировщиков и подводных лодок с баллистическими ракетами.

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