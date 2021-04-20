Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Руководство популярного мессенджера Discord отказалось от дальнейших переговоров с Microsoft по поводу слияния. Об этом 20 апреля сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на инсайдеров.

Точная причина срыва переговоров неизвестна, однако журналисты отметили, что Discord явно заинтересована в публичном размещении акций. В пользу этого предположения говорит то, что ранее компания наняла бывшего сотрудника Pinterest Томаша Марцинковски на должность первого финансового директора.

Издание Wccftech написало, что существует небольшая вероятность того, что переговоры будут возобновлены позже.

Стоит отметить, что в марте 2021 года инсайдеры Bloomberg сообщили, что положительный исход переговоров о слиянии Microsoft с Discord не гарантирован как раз из-за интереса руководства мессенджера к рынку ценных бумаг. Капитализация Discord оценивается в $10 млрд, что составляет около 0,5% от рыночной капитализации Microsoft.

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