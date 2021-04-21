21 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 07:10 — REGNUM Заявление главы МИД Чехии Яна Гамачека о том, что ведомство планирует обратиться к партнёрам по Евросоюзу и Североатлантическому альянсу с просьбой выслать российских дипломатов, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 20 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Франсиско де Гойя. Сумасшедший дом. 1812 — 1814

"Чехи, вы нам вообще пожизненно должны за снабжение и служение Гитлеру. Так что рот не раскрывайте», — обратился Василий П.

Многие пользователи уверены, что европейская дипломатия пробила очередное дно и руководству России следует отказаться от новых попыток наладить диалог со странами Евросоюза.

«Дикари на Западе опускаются в собственном позоре все ниже и ниже. Такого уровня маразма, в придуманных ими байках о Боширове и Васечкине, нет даже в речах постояльцев дурдома», — считает Андрей Д.

Некоторые комментаторы уверены, что Чехия сама идёт на прямой конфликт с Российской Федерацией, поэтому вины нашего руководства здесь точно нет.

«Самим-то не смешно?! Высылайте, а ваши будут высланы зеркально! И смысла от этого не будет! Только ухудшение дружеских отношений. Потом будет тяжело вернуть дружбу с Россией», — отметил Дмитрий Ф.

Советские офицеры с чешскими детьми в освобожденной Праге. 1945

Часть людей считает, что те обвинения, которыми сыпет чешское руководство на Россию, больше похожи на вымыслы постояльцев сумасшедшего дома. Люди уверены, что нормальные отношения с такими странами Российской Федерации выстроить не удастся.

«Заврались чехи. Сами говорят, что это не акт против государства, а типа частный склад взорвали. Хозяин склада говорит это не его, т. е. нет пострадавшего. Что следует компенсировать и кому? Визг на уровне украинских истериков: «Дайте денег!», — пишет Александр Г.

Ряд пользователей указал, что Чехия явным образом находится под управлением Соединённых Штатов. Именно с этим связана та неадекватная агрессия со стороны этого некогда умиротворённого государства.

«Нет никаких сомнений в том, что Чехия находится под внешним управлением, как марионетка. Её дергают за верёвочки», — поделился своим мнением Константин Т.

Нашлись и те, кто призвал не сюсюкаться с чешским руководствам и дать ему чёткое понимание того, что за каждого российского дипломата Прага будет расплачиваться десятком чешских.

«Я всё понять не могу. Я вот обычный российский житель и мне плевать с большой колокольни на этих евродебилов из Чехии! Высылайте их всех к чёртовой матери!» — написал Дмитрий С.

Ян Гамачек EU2016 SK

Напомним, 20 апреля портал AFP опубликовал информацию, согласно которой глава МИД Чехии Ян Гамачек планирует обратиться к партнёрам по Евросоюзу и Североатлантическому альянсу c просьбой выслать российских дипломатов.