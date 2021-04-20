Саранск, , 23:27 — REGNUM В Государственной думе интересы Мордовии представляют четверо уроженцев республики, депутаты фракции «Единая Россия» — Александр Воробьев, Виталий Ефимов, Виктор Кидяев и Сергей Чиндяскин. В 2020 году парламентарии заработали 25,715 млн рублей, годом ранее их заработок составил 25,878 млн рублей, свидетельствуют данные деклараций о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, опубликованных на портале Госдумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Максимальный доход среди представителей Мордовии в 2020 году получил член комитета по аграрным вопросам Александр Воробьев — 7,304 млн рублей, по сравнению с предыдущим годом доход парламентария сократился на 760 тыс. рублей. Супруга депутата в 2019 году заработала 177 тыс. рублей, в 2020-м — 186 тыс. рублей. Депутат владеет долей в квартире площадью 72,9 кв метров, двумя гаражами и тремя земельными участками различного назначения площадью от 40 до 600 кв метров. В безвозмездном пользовании — жилой дом площадью 77,4 кв метра и наем квартиры на срок полномочий депутата площадью 57,2 кв метров. На супругу депутата записаны доли в двух квартирах, в пользовании жилой дом и квартира. Воробьев ездит на автомобиле Volvo XC90, а также владеет минитрактором Mitsubishi.

Виталий Ефимов, первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству, по итогам 2020 года получил доход в размере 6,987 млн рублей, что на 130 тыс. рублей больше, чем годом ранее. В собственности парламентария жилой дом площадью 232,6 кв метров, квартира площадью 72,4 кв метров, садовый земельный участок площадью 2,6 тыс. кв метров и два гаража. Также в декларации указан автомобиль Renault Fluence.

Член комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Кидяев увеличил заработок почти на 300 тыс. рублей — до 5,809 млн рублей. Супруга депутата заработала в 2020 году 227 тыс. рублей. В собственности Кидяева три жилых дома площадью от 200 до 315,2 кв метров, четыре земельных участка под личное подсобное хозяйство общей площадью более 24 тыс. кв метров, участок для эксплуатации и обслуживания жилого дома площадью 1,5 тыс. кв метров, а также участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 239,6 кв метров. В наем предоставлена квартира на срок полномочий депутата площадью 88 кв метров.

Сергей Чиндяскин (комитет по информационной политике информационным технологиям и связи) задекларировал доход в 2020 году в размере 5,615 млн рублей, или на 160 тыс. рублей больше, чем годом ранее. В собственности депутата указана только квартира площадью 81,3 кв метра.