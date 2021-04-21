21 апреля 2021 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили идею о том, чтобы ввести запрет на продажу чешского пива на территории России.

Тимур Кондратьев, , 07:00 — REGNUM Заявление главы проекта «Трезвая Россия», члена Общественной палаты Султана Хамзаева о том, что необходимо запретить чешское пиво в ответ на действия Праги в отношении российских дипломатов, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 20 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Эдуард Мане. Кружка пива. 1873

"А есть ли в России настоящее пиво из Чехии? Или там только название «Чешское»?» — задаётся вопросом Vadik S.

Многие пользователи пришли к выводу, что на полках российских магазинов, на самом деле, не так уж и легко найти чешский алкогольный напиток. Люди уверены, что многие иностранные бренды разливают пиво на территории России.

«Если бы чехи попробовали российское «чешское», то они сами бы запретили его так называть», — предполагает Костя Р.

Некоторые комментаторы уверены, что настоящее чешское пиво является достоянием избранных людей, готовых выложить существенную сумму. Поэтому от введения эмбарго Прага не понесёт больших убытков в силу непопулярности их напитка среди широкого российского потребителя.

«А настоящее чешское пиво в РФ большинству не по карману. Да и нет его тут практически. Так что хоть Чехия и не США, но всё равно ответить особо нечем», — считает Александр Д.

Султан Хамзаев Oprf.ru

Часть людей выразила мнение, согласно которому подобные вопросы не следует выносить на народное обсуждение. Лучше сначала запретить и поднимать этот вопрос уже по факту принятия.

«Нужно не спрашивать, а по факту запретить! А также нашим прекратить с ними любые экономические отношения», — поделился своим мнением Николай П.

Ряд пользователей предположил, что политика запретов вредит населению России. Граждане считают, что руководству Российской Федерации следует сначала продумывать способ замены запрещённого товара.

«Лучше просто помолчать. От запретов сегодня только хуже для народа нашего будет. Надо сначала научиться что-то делать стоящее и только потом уж запреты вводить», — написал Юрий П.

Нашлись и те, кто призвали граждан помнить, что алкоголь — яд и лучше, чтобы его никто и никогда не употреблял. Будь напиток чешским, либо даже отечественным.

«Никогда не пил это пойло и вам не советую. Алкашка — наркота для недалёких», — пишет Артём З.

Ворота Пльзенского пивоваренного завода

Напомним, 20 апреля глава проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты Султан Хамзаев заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что необходимо запретить чешское пиво в ответ на действия Праги в отношении российских дипломатов.