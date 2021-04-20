Купертино, США, , 23:21 — REGNUM Американская компания Apple представила новую линейку продуктов на традиционной весенней презентации 20 апреля. В ходе онлайн-трансляции из штаб-квартиры в Купертино новинки продемонстрировал лично глава компании Тим Кук.

В частности, Apple представила смартфоны iPhone 12 в новом фиолетовом цвете, который стал доступен как для основной модели, так и для варианта mini. В фиолетовый окрашена не только задняя стеклянная панель гаджета, но и алюминиевая рамка

Также компания представила новые версии планшетов iPad Pro, которые получили мощный процессор M1. Гаджеты оснащены экраном с подсветкой mini-LED, высокоскоростным разъёмом Thunderbolt 4, также стали доступны версии с поддержкой связи 5G и 2 Тб встроенной памяти.

На презентации была показана также новая модель компьютера iMac с более тонким корпусом и процессором M1. Диагональ экрана выросла до 24 дюймов, при этом габариты остались схожими с прежней моделью в 21,5 дюйма. По заявлению производителя, компьютер оснащён микрофонами студийного качества и звуковой системой из шести динамиков. К классическому серебристому цвету корпуса добавились новые: теперь iMac доступен в жёлтом, коралловом, красном, фиолетовом, зеленом и синем цветах.

Кроме этого, компания продемонстрировала новую телевизионную приставку Apple TV 4K с процессором A12 Bionic, который, как утверждается, позволил улучшить качество HDR-видео. Также были представлены «умные» GPS-трекеры AirTag, позволяющие искать потерянные вещи.