Лос-Анджелес, США, , 23:20 — REGNUM Пользователи соцсетей начали массово размещать публикации с требованием выпустить сиквел фантастического боевика «Живая сталь». Об этом 20 апреля сообщил портал Cinema Blend.

Издание отметило, что волна в соцсетях пошла после того, как Вин Дизель анонсировал проект картины на основе классической серии игрушек Rock 'Em Sock' Em Robots. Автор статьи обратил внимание, что поклонники «Живой стали» стали публиковать как «мирные» посты, так и достаточно агрессивные.

«Вин Дизель снимается в фильме по Rock'em Sock'em Robot, а это глупо, им нужно сделать «Живую сталь 2», — написал пользователь Twitter под ником Ronin.

Напомним, фантастическая лента «Живая сталь» режиссёра Шона Леви вышла на экраны в октябре 2011 года, главную роль в ней исполнил Хью Джекман. При бюджете $110 млн фильм собрал в США $85 млн, а в мире — $299 млн.

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