Нью-Йорк, США, , 07:40 — REGNUM Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Нью-Йорке, сообщает 20 апреля департамент местной полиции.

«Мы подтверждаем, что взяли подозреваемого», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате стрельбы погиб один человек, еще двое госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Напомним, что перестрелка произошла в районе Лонг-Айленд в Нью-Йорке, в одном из офисных помещений супермаркета Stop&Shop.

Жителей района попросили не выходить из их домов, закрыли близлежащие школы.