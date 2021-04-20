Прага, , 23:16 — REGNUM О дальнейшей высылке российских дипломатов намерены объявить чешские власти завтра, 21 апреля, сообщает 20 апреля seznamzpravy.cz.

Соответствующая информация поступила из источников во властных структурах Чехии. При этом посол России в Чехии Александр Змеевский выслан не будет. Сколько всего Чехия намерена выслать российских дипломатов, не уточняется.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее чешский вице-премьер Ян Гамачек заявил, что, возможно, придётся выслать из Чехии всех российских дипломатов. После этого стало известно, что ему выделили дополнительных охранников.

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