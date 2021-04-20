Киев, 20 апреля, 2021, 23:15 — ИА Регнум. Достигнута договоренность о расширении британской учебно-тренировочной операции ORBITAL на территории Украины, сообщает 20 апреля пресс-служба украинского военного ведомства.

U.S. Army Europe Images ВСУ на учениях

Уточняется, что такое решение было принято в ходе визита главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака в Британию, где он встретился с начальником штаба обороны Николасом Картером.

«Это создает дополнительные возможности для развития Вооруженных сил Украины, прежде всего в подготовке Военно-морских сил, Сухопутных войск, Воздушных сил и Сил специальных операций», — указано в сообщении ВСУ.

Уточняется, что с 2015 года британские военные инструкторы подготовили более 20 тыс. военнослужащих ВСУ.