Москва, , 23:11 — REGNUM Сегодня, 20 апреля, ЦСКА принял на своем льду «Авангард» в рамках второго матча финала плей-офф Кубка Гагарина. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» и завершилась сухой победой хозяев со счетом 3:0.

В составе «армейцев» голами отличились нападающие Максим Шалунов, Антон Слепышев и Александр Попов.

Голкипер столичной команды Ларс Юханссон отразил все 20 бросков по своим воротам и, таким образом, оформил на свой счет седьмой «шатаут» в текущем розыгрыше плей-офф, установив рекорд лиги по этому показателю, сообщает официальный сайт КХЛ.

Ему удалось побить рекорд Андерса Нильссона, оформившего шесть сухих матчей в сезоне 2014/2015.

Счет в серии — 1:1. Следующий матч финала состоится 22 апреля на домашнем стадионе «Авангарда» в Балашихе.