Вашингтон, , 23:09 — REGNUM Известная издательская компания Focus Home Interactive купила студию Streum On. Об этом 20 апреля сообщил портал Gematsu.

Информация была опубликована в очередном финансовом отчёте издателя. В нём же руководство Focus Home Interactive упомянуло, что ведёт«активные переговоры» с рядом других студий по поводу слияния.

Председатель правления компании Кристоф Нобило отметил в отчёте, что в последний год и «особенно за последние шесть месяцев» менеджеры «глубоко изменили» Focus Home Interactive, разработали новую бизнес-модель и создали специальную команду сотрудников, которая занимается вопросами поглощения разработчиков видеоигр.

Геймеры знают студию Streum On по таким проектам, как Space Hulk: Deathwing и Necromunda: Hired Gun. Она также занималась разработкой ролевого шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) E.Y.E.: Divine Cybermancy.

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