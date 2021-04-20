Париж, , 22:56 — REGNUM Ubisoft удалось продать «косметических» наборов Sixth Guardian к игре Rainbow Six Siege на сумму более $171 тыс. Об этом 20 апреля сообщил портал GameSpot.

Вырученные средства пойдут на благотворительность. Они будут направлены в адрес некоммерческой организации AbleGamers, которая занимается реализацией проектов, связанных с выпуском индивидуальных игровых контроллеров для геймеров-инвалидов.

Напомним, Ubisoft ввела наборы Sixth Guardian в Rainbow Six Siege в начале четвёртого сезона пятого года Rainbow Six Siege. Они добавляли «косметические» элементы снаряжения оперативника Дока.

Читайте ранее в этом сюжете: Геймеры переживают за проект Overwatch 2 из-за ухода директора игры