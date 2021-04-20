Париж, , 22:55 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон снова признал, что совершил «ошибку», установив налог, который вызвал кризис желтых жилетов. Об этом 19 апреля сообщает Le Parisien.

В интервью американскому каналу CBS президент еще раз признал, что введение налога на углерод, которое спровоцировало кризис желтых жилетов, было «ошибкой».

Также Макрон рассказал о необходимости «направлять людей» для достижения уменьшения выделений Со2.

«Если вы приходите Белый дом или Елисейский дворец, чтобы сказать [гражданам]: «теперь вам придется адаптироваться и платить больше», — я могу заверить вас, что вы увеличите социальное неравенство. Я сам совершил такую ошибку в 2018 году, когда мы недооценили влияние таких мер на средний класс».

Эммануэль Макрон «Чтобы эта революция [снижение выбросов] состоялась, мы должны помочь среднему классу и людям со скромным достатком следовать за нами».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон признался, что «совершал ошибки» в управлении кризисом в области здравоохранения.