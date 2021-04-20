Париж, 20 апреля 2021, 22:55 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон снова признал, что совершил «ошибку», установив налог, который вызвал кризис желтых жилетов. Об этом 19 апреля сообщает Le Parisien.
В интервью американскому каналу CBS президент еще раз признал, что введение налога на углерод, которое спровоцировало кризис желтых жилетов, было «ошибкой».
Также Макрон рассказал о необходимости «направлять людей» для достижения уменьшения выделений Со2.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон признался, что «совершал ошибки» в управлении кризисом в области здравоохранения.