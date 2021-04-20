Париж, 20 апреля 2021, 22:48 — REGNUM Путешественники из Бразилии, Чили, Аргентины, ЮАР и Французской Гвианы по прибытии на территорию Франции с 24 апреля будут обязаны пройти 10 дневный карантин. В случае нарушения данного правила они будут обязаны заплатить штраф в размере 1500 евро. Об этом 19 апреля заявил пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь на телеканале Europe 1.
На данный момент во Франции действует обязательная самоизоляция на 7 дней после прилета из стран не Европейского союза, но её соблюдение никак не контролируется.