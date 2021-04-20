Париж, , 22:48 — REGNUM Путешественники из Бразилии, Чили, Аргентины, ЮАР и Французской Гвианы по прибытии на территорию Франции с 24 апреля будут обязаны пройти 10 дневный карантин. В случае нарушения данного правила они будут обязаны заплатить штраф в размере 1500 евро. Об этом 19 апреля заявил пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь на телеканале Europe 1.

«1500 евро, и 3000 евро в случае рецидива, кажутся мне достаточным сдерживающим фактором и чрезвычайно строгими рамками»

«Когда вы приедете (с 24 апреля) и вместо того, чтобы, как сегодня, подписать заявление о самоизоляции, вы будете обязаны изолировать себя, с именным указом префектуры по месту жительства, который будет заранее подготовлен».

Габриэль Атталь «Будут проверки полиции и жандармерии, которые должны удостовериться, что вы находитесь в месте, где вам нужно изолироваться».

На данный момент во Франции действует обязательная самоизоляция на 7 дней после прилета из стран не Европейского союза, но её соблюдение никак не контролируется.