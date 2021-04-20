Вашингтон, , 22:45 — REGNUM После публикации объявления об уходе из Blizzard директора Overwatch Джеффа Каплана геймеры массово стали выражать опасения по поводу проекта сиквела многопользовательской игры. Об этом 20 апреля сообщил портал Comicbook.

«С Overwatch 2 всё идёт хорошо, как я посмотрю, — такое саркастическое замечание разместил в комментариях к публикации в Twitter пользователь Lulu.

«Это гвоздь в крышку гроба, из-за которого я официально выражаю беспокойство по поводу Overwatch 2», — написал Toast VT.

«Это было так же внезапно и неожиданно для всех вас, как для нас? Это появилось из ниоткуда», — отметил стример Brian St. Pierre в комментариях к публикации официального аккаунта Overwatch.

https://twitter.com/luulubuu/status/1384562092792061952

https://twitter.com/StarvedToast/status/1384564814693863424

https://twitter.com/Kephrii/status/1384573327981924352

Ранее ИА REGNUM сообщило, что должность Джеффа Каплана перешла к его бывшему помощнику Аарону Келлеру. Келлер в свою очередь заявил, что разработка Overwatch 2 идёт «хорошими темпами». Напомним, Каплан проработал в Blizzard около 19 лет.

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