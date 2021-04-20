Вашингтон, , 22:54 — REGNUM Для Белого дома в конфликте между Россией и Украиной именно Россия оказалась главным и единственным агрессором. Об этом сообщил 20 апреля пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Россия является агрессором в данной ситуации. Со стороны Киева нет никаких провокаций или жестоких действий. В свою очередь Россия проводит кампании по дезинформации, стремясь ложно обвинить Украину в том, что на самом деле сделал Кремль», — сообщил Прайс.

Напомним, власти Украины с 2014 года обвиняют Россию в некой «агрессии», отказываясь признать происходящее в Донбассе гражданской войной, вызванной госпереворотом в Киеве в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый посол Украины в СШАОксана Маркарова вылетела в Вашингтон.