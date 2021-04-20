Стокгольм, , 22:56 — REGNUM С 16 апреля число зарегистрированных летальных исходов от COVID-19 в Швеции увеличилось на 37 человек. Такие данные 20 апреля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 13 825 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 916 830 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 16 692 человека.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 1 895 912 человек, вторую — 687 609 человек.

По состоянию на 20 апреля, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 416 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. За время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 6 613 пациентов.