Йошкар-Ола, , 22:38 — REGNUM Интересы Марий Эл в Государственной думе представляют 12 депутатов, однако уроженцами республики являются только Сергей Казанков (КПРФ) и Светлана Солнцева («Единая Россия»). По итогам 2020 года оба парламентария увеличили доходы по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, опубликованных на портале Госдумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Так, зампред комитета по энергетике Сергей Казанков в 2020 году заработал 5,62 млн рублей, годом ранее доход парламентария составлял 5,198 млн рублей. Супруга парламентария также в прошлом году заработала почти на 100 тыс. рублей большей, чем в 2019 году, ее доход составил 1,044 млн рублей.

В обширный перечень собственности депутата входят: три квартиры площадью от 31,5 до 140,9 кв метра, два земельных участка для размещения объектов торговли площадью 722 кв метра каждый (совместная долевая собственность), два склада-магазина, шесть нежилых помещений, два парковочных места и два машиноместа. В пользовании Казанкова квартира площадью 67,8 кв метров, наем на срок полномочий депутата квартира площадью 118,9 кв метров, на правах возмездного пользования имеется гараж.

Супруга Казанкова имеет в собственности склад-магазин, долю в земельном участке для размещения торговых объектов площадью 722 кв метра, а также долю в квартире площадью 55 кв метров. В безвозмездном пользовании супруги и двоих детей парламентария две квартиры площадью 118,9 и 140,9 кв метров.

В перечень транспортных средств, которым владеет Казанков, включены восемь объектов: легковой автомобиль Porsche Cayenne, грузовой — Toyota Hilux, моторные лодки CompAs-380, Yamaha 15FMHS, «Бриз-17» с ПЛМ, Suzuki A90TL, а также два прицепа.

Член комитета по образованию и науке Светлана Солнцева увеличила доход в 2020 году на 186 тыс. рублей, заработав по итогам года 5,76 млн рублей. Депутат владеет жилым домом площадью 67,7 кв метров, а также земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства площадью 3,2 тыс. кв метров. В наем на срок полномочий депутата в пользовании квартира площадью 85,8 кв метров.