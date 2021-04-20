Москва, , 22:32 — REGNUM Соболезнования родным и близким погибшего сегодня, 20 апреля, президента Чада Идриса Деби Итно, а также всему народу республики выразил МИД РФ в опубликованном заявлении.

Говоря о том, что Идрис Деби Итно был «видным государственным деятелем», которого уважали как в самой стране, так и за её пределами, российское ведомство отметило его вклад в международные отношения.

Так, Деби Итно на посту главы страны многое сделал для социально-экономического развития Чада, «содействовал поддержанию мира и безопасности» в Африке, «вёл решительную борьбу с терроризмом и экстремизмом в Сахаро-Сахельском регионе».

Российский МИД также отметил, что проводимая Деби Итно политика была направлена на укрепления сотрудничества с Россией и способствовала расширению связей между Москвой и Нджаменой.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Деби Итно погиб в день, когда были объявлены окончательные итоги президентских выборов в Чаде, на которых он победил (набрал 79,32%). Это произошло сегодня, 20 апреля.

Деби Итно получил тяжёлое ранение в ходе боестолкновения, которое произошло между правительственными подразделениями и группировкой вооружённой оппозиции «Фронт за перемены и согласие в Чаде». Вскоре он скончался.

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