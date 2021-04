Лос-Анджелес, США, , 22:24 — REGNUM Сценарист нового фильма «Мортал Комбат» Грег Руссо заявил, что хотел бы снять фильм ужасов на основе популярной игры BioShock. Об этом 20 апреля сообщил портал We Got This Covered.

Писатель признался, что является заядлым геймером и сказал, что считает BioShock одним из лучших примеров интерактивных развлечений в истории.

«Я, наверное, говорил об этом, но одна из моих любимых игр — это BioShock. Так что я бы с удовольствием снял бы BioShock», — сказал Руссо.

Напомним, Грег Руссо вместе с Йоханнесом Робертсом написал сценарий для ещё одного фильма по видеоиграм — «Обитель зла: Добро пожаловать в Ракун-Сити» (Resident Evil: Welcome to Raccoon City), на основе серии Resident Evil. Премьера этой картины состоится 9 сентября 2021 года, Робертс выступает в качестве режиссёра проекта.

