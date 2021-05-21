Приштина, , 19:54 — REGNUM Генеральный руководитель полиции Косово Самедин Мехмети 20 мая провел встречу с албанским коллегой Арди Велиу.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Мехмети приветствовал прибытие представителей полиции Албании и высоко оценил сотрудничество между двумя институтами в сфере безопасности.

Главной целью встречи стал обмен накопившимся опытом и рабочими процедурами, то есть обмен опытом работы с электронными системами и базами данных. Стороны подтвердили приверженность сотрудничеству и взаимной поддержке.