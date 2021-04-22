Москва, 22 апреля 2021, 01:28 — REGNUM Попытки нынешнего официального Токио оправдать «законность» своих притязаний на российские Курилы «коварным нападением СССР в 1945 году» не выдерживают критики даже в самой Японии. Почему ссылка на Пакт о нейтралитете, подписанный Москвой и Токио, совершенно не годится для оправдания японских надежд на «возвращение северных территорий», рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.
Даже приняв логику преступной правящей клики Японии времен Второй мировой войны, невозможно отрицать ни того, что у СССР были справедливые основания считать Пакт о нейтралитете с Японией утратившим свой смысл, ни того, что никакого «коварного нападения» на Японию не было. СССР дал Японии на размышления достаточно времени, денонсировав Пакт о нейтралитете в апреле 1945 года.
Если бы японское руководство сделало правильные выводы и капитулировало, СССР не пришлось бы вступать в войну против Японии в августе того же года. Но даже и в таком, самом «щадящем» для Японии повороте событий советские требования о возврате Южного Сахалина и Курильских островов оставались бы в силе и были бы выполнены. Почему это так?
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