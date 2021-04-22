Москва, , 01:28 — REGNUM Попытки нынешнего официального Токио оправдать «законность» своих притязаний на российские Курилы «коварным нападением СССР в 1945 году» не выдерживают критики даже в самой Японии. Почему ссылка на Пакт о нейтралитете, подписанный Москвой и Токио, совершенно не годится для оправдания японских надежд на «возвращение северных территорий», рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Председатель СНК СССР и народный комиссар иностранных дел CCCP Вячеслав Михайлович Молотов подписывает Пакт о нейтралитете между СССР и Японией. 1941

Даже приняв логику преступной правящей клики Японии времен Второй мировой войны, невозможно отрицать ни того, что у СССР были справедливые основания считать Пакт о нейтралитете с Японией утратившим свой смысл, ни того, что никакого «коварного нападения» на Японию не было. СССР дал Японии на размышления достаточно времени, денонсировав Пакт о нейтралитете в апреле 1945 года.

Если бы японское руководство сделало правильные выводы и капитулировало, СССР не пришлось бы вступать в войну против Японии в августе того же года. Но даже и в таком, самом «щадящем» для Японии повороте событий советские требования о возврате Южного Сахалина и Курильских островов оставались бы в силе и были бы выполнены. Почему это так?

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