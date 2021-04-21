Москва, , 00:55 — REGNUM Советская программа освоения космоса, оставив огромный научно-технический задел, чуть было не осталась со всеми своими достижениями в прошлом, под обломками СССР. Но России, для настоящего восстановления ее исторической роли, обязательно нужно будет обращаться к опыту, воле и стремлениям тех советских людей, кто первыми на планете торил дороги в Космос. Был бы возможен прорыв в космос без всей полноты свершений СССР, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Юрий Гагарин Mil.ru

В День космонавтики стоило вспомнить о той верности мечте, готовности ради нее к преодолению и жертве, которая всегда служила опорой великим свершениям русского народа. Это была и мечта, которая вела Константина Эдуардовича Циолковского, в калужской глубинке создавшего теорию космического полета.

И вместе с тем — мечта всего советского народа о новой и небывалой еще стране, выведшая СССР в число индустриальных лидеров. Только такая страна обладала достаточным потенциалом и волей, чтобы после самой страшной в истории человечества войны, воплотить в металле конструкторские идеи Сергея Павловича Королева. Читайте статью Михаила Демурина «12 апреля — день памяти о дерзании духа, жертвенности и подвижничестве».