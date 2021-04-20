Москва, 21 апреля, 2021, 00:55 — ИА Регнум. Советская программа освоения космоса, оставив огромный научно-технический задел, чуть было не осталась со всеми своими достижениями в прошлом, под обломками СССР. Но России для настоящего восстановления ее исторической роли обязательно нужно будет обращаться к опыту, воле и стремлениям тех советских людей, кто первыми на планете торил дороги в космос. Был ли возможен прорыв в космос без всей полноты свершений СССР, рассказывает обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин.

Mil.ru Юрий Гагарин

В День космонавтики стоило вспомнить о той верности мечте, готовности ради нее к преодолению и жертве, которые всегда служили опорой великим свершениям русского народа. Это была и мечта, которая вела Константина Эдуардовича Циолковского, в калужской глубинке создавшего теорию космического полета.

И вместе с тем — мечта всего советского народа о новой и небывалой еще стране, выведшая СССР в число индустриальных лидеров. Только такая страна обладала достаточным потенциалом и волей, чтобы после самой страшной в истории человечества войны воплотить в металле конструкторские идеи Сергея Павловича Королева.

Читайте статью Михаила Демурина «12 апреля — день памяти о дерзании духа, жертвенности и подвижничестве».