Варшава, 20 апреля, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Военнослужащие первой смены Польского военного контингента 20 апреля отправились в Турцию. Об этом на странице в соцсети Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Иван Шилов ИА REGNUM Польские солдаты

По словам Блащака, контингент, отправленный в Турцию, состоит в основном из солдат бригады морской авиации, которые будут выполнять разведывательные и патрульные задачи. Они присоединятся к миссии НАТО Tailored Assurance Measures Turkey и в течение нескольких месяцев будут патрулировать восточное Средиземноморье и Черное море.

«Это первая военная миссия Польши в Турции. Это является еще одним подтверждением того факта, что польское государство серьезно относится к своим обязательствам в рамках НАТО и работает во имя безопасности в глобальном масштабе», — добавил министр.

Президент Польши Анджей Дуда подписал решение об отправке польских солдат с миссией в Турцию в прошлом году. Первая смена польского контингента в Турции продлится полгода.