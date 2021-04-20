Вашингтон, 20 апреля, 2021, 22:27 — ИА Регнум. Пресс-секретарь государственного департамента США Нед Прайс во время брифинга ушел от прямого ответа на вопрос, связан ли отъезд из России посла СШАДжона Салливана с адресованной ему рекомендацией главы российского МИД Сергея Лаврова покинуть Россию «для консультаций».

Pom» Белый дом

Прайс объяснил отъезд посла желанием увидеться с семьей и лично провести встречу с новой администрацией Белого дома. Когда один из журналистов поинтересовался, уезжает ли Салливан из-за совета Лаврова послу отправиться в свою столицу для подробных и серьёзных консультаций, секретарь не дал ни положительного, ни отрицательного комментария, а лишь вновь повторил ранее сказанное.

Несмотря на то, что журналист несколько раз потребовал ответа «да» или «нет», представитель Белого дома предпочел уйти от конкретики.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что послу США Салливану рекомендовано отправиться в свою столицу для подробных и серьёзных консультаций. Позднее одно из американских изданий сообщило о намерении Салливана вернуться в США, но затем «в ближайшие недели» снова приехать в Москву.