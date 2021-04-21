Москва, , 07:00 — REGNUM Отношение к союзу России с Китаем стало своеобразным пробным камнем для российских граждан и их представлений о будущем своей страны. О том, какие варианты развития российско-китайских отношений представляются наиболее перспективными гражданам России и ее руководству, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Владимир Путин с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Kremlin.ru

Несмотря на то, что естественные причины, по которым происходит сближение позиций России и Китая становятся чем дальше, тем яснее все большей части населения России, идеологические клише перестроечных времен не дают процессу сближения развиться во всю свою мощь. Действительно, горбачевская Перестройка, также как и последовавшие за ней лозунги, звали Россию в «дружную семью западных демократий».

И пусть по факту оказалось, что в этой семье Россию совсем не ждали, ощущение, что «надо куда-то на Запад» осталось до сих пор и очень мешает жить, опираясь на объективное видение мировых тенденций. А тенденции эти таковы, что самое время задуматься о дальнейшем укреплении дружбы с Китаем. Причин к тому насчитывается ровно пять. Читайте статью Владимира Павленко «Возможен ли российско-китайский союз при власти либерального западничества?».