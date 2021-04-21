Москва, 21 апреля, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Благодаря советскому заделу космос и до сих пор во многом остается российским. О том, зачем нам космос в современных условиях, рассказывает автор ИА REGNUMПлатон Беседин.

Юрий Гагарин

Не просто так за космос разворачивается серьезная конкуренция между мировыми державами. И пусть эта конкуренция зачастую приобретает характер шоу, как в случае с «великим из величайших» — как его пытаются представить — Илоном Маском, сбрасывать со счетов и информационное противоборство, так же, как реальные составляющие продолжающейся космической гонки, совсем не стоит.

Именно потому, что во многом освоение космического пространства остается показателем военной мощи страны. А в последнее время способность к самозащите становится крайне важной. России «повезло», ее космическая мощь опирается на достижения предшественников из Советского Союза. Но достаточно ли этого, чтобы почивать на лаврах?

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