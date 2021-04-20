Белград, , 22:17 — REGNUM Председатель правительства Сербии Анна Брнабич 20 апреля провела переговоры по видеосвязи с главой миссии Международного валютного фонда Яном Кесом Мартейном о заключении нового договора консультативного характера, который будет направлен на проведение и завершение структурных реформ и сохранение достигнутой финансовой стабильности. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Премьер-министр Сербии сообщила руководителю миссии МВФ, что в первом квартале 2021 года были достигнуты более успешные результаты, чем планировалось в рамках бюджета на 2021 год.

При этом, как пояснила Брнабич, ожидается, что Сербия достигнет прогнозируемого годового роста на шесть процентов благодаря, прежде всего, крупным капитальным проектам и инвестициям в инфраструктуру.

Правительство Сербии, по её словам, определило экономический пакет мер для поддержки экономики и граждан, что во многом будет способствовать поддержанию экономической стабильности в суровых эпидемиологических условиях. Она выразила надежду, что благодаря успеху вакцинации в Сербии будет обеспечено дальнейшее восстановление отечественной экономики.