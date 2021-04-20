Варшава, , 22:13 — REGNUM Польская студия People Can Fly объяснила, почему лишила геймеров, проходящих одиночную кампанию Outriders, возможности использовать функцию возрождения, которая присутствует в кооперативном режиме. Об этом 20 апреля сообщил портал Kotaku.

«Одиночная игра должна быть немного менее интенсивной, чем многопользовательская», — пояснили разработчики, добавив, что они хотели бы, чтобы при одиночном прохождении кампании геймеры использовали другой подход к бою.

Создатели игры отметили, что представляют арены как «боевые головоломки», которые нужно решить геймерам. Они также сказали, что если бы игроки получили доступ к механике возрождения во время одиночной игры, они бы использовали её для скорейшего прохождения миссий и не стали бы внимательно изучать врагов и окружение.

Напомним, релиз Outriders состоялся 1 апреля 2021 года. Игра представляет собой ролевой шутер (упор сделан на применение огнестрельного оружия), в котором геймерам предлагают выступить в роли исследователей таинственной аномальной планеты.

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