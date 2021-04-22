Южно-Сахалинск, , 06:45 — REGNUM По мнению итальянских экспертов, гипотетическое отторжение Курил в пользу Японии было бы чревато огромными проблемами для России. А именно курильская тема стала для Токио основной и почти что единственной темой, когда речь заходит об отношениях с Россией. О том, как российские официальные лица с загадочными целями длят бесполезный «диалог с Японией», рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Даже итальянские эксперты, авторы статьи в издании AGC News, признают, что взять, да и отдать Курильские острова Японии было бы для России чудовищной неосмотрительностью, прежде всего с военной точки зрения. Стратегическое значение этих островов огромно, но итальянские авторы не забыли упомянуть и о значительной хозяйственной ценности, как актуальной, так и потенциально достижимой в будущем. Так что, оценивая заявление японского ученого, предложившего «заблокировать проливы», отделив российские Курилы от России военным путем, кроме как провокацией, чреватой созданием классического повода для войны, не назовешь.

Тем более понимают невозможность решения «проблемы северных территорий» в форме, устраивающей Токио, в российском МИДе. Обращает на себя внимание тот факт, что со временем формулировки, которые используются в Японии при обсуждении темы «возвращения северных территорий», только усиливаются. Почему же часть официальных лиц российской политики предпочитает как бы «не замечать» японской наглой риторики, продолжая рассуждать о необходимости диалога там, где его пока что не может быть?

Читайте статью Анатолия Кошкина «Путин верен Конституции, а Песков зовет Японию обсуждать актуальные вопросы»