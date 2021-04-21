Москва, , 09:54 — REGNUM Государственная Дума Российской Федерации по идее должна осуществлять государственное строительство и законодательство вверенной ей страны так, чтобы и населению и стране была от ее деятельности несомненная польза. Почему зачастую вообще не получается разобраться, есть ли хоть толика пользы в тех или иных госдумовских инициативах, или отличить очередное «заведение рака за камень» от полезной деятельности затруднительно, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Квентин Массейнс. Сборщики податей (фрагмент)

Запутать так, чтобы разобраться было невозможно, так чем дальше, тем больше выглядит законотворчество российских законотворцев. Соответствующие «изобретатели», к сожалению, не видящие к своей деятельности никаких препятствий, раздувают объем принимаемых законов более, чем в вдвое, если считать стартовым 1991 год.

Заметив неладное, правительственная комиссия по законопроектной деятельности взялась за выработку рекомендаций по юридико-техническому оформлению законопроектов. Можно ли теперь вздохнуть с облегчением, предположив, что законы станут понятнее, а соблюдение их проще? Нет. Читайте статью Андрея Маленького «Дума принимает законы, которые невозможно понять, не для людей. А для кого?».