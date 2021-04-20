Анкара, , 22:09 — REGNUM За последние сутки в Турции было зафиксировано более 61 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 20 апреля минздрав страны.

За прошедшие 24 часа в Турции выявлено 61 028 новых случаев заражения. С их учетом общее число заражений составило 4 384 624.

За тот же период было зарегистрировано 346 смертей пациентов с диагнозом COVID-19, а всего с начала эпидемии ее жертвами 36 613 жителей Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России на срок с 15 апреля по 1 июня ограничило авиасообщение с Турцией из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в этой стране.

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