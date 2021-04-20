Варшава, 21 апреля, 2021, 02:25 — ИА Регнум. Дипломатические маневры стран Запада вокруг Украины дают немало пищи для ума пытливого наблюдателя. Как США и Великобритания пытаются вытащить украинскую проблему из не устраивающего их «нормандского формата», рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Решения по примирению Украины, которые вырабатывались с участием России, Германии и Франции в формате, получившем название «нормандского», явно не устраивают США, судя по тому, как разворачиваются их действия вокруг украинской проблемы. Задача, судя по всему, ставится как срочное втягивание Украины, если и не в НАТО, то в такую ситуацию, когда НАТО окажется в украинских проблемах «по уши».

То, от чего с успехом отбивались на дипломатических фронтах Германия и Франция, теперь, по мысли вашингтонских стратегов, будут продвигать «более ответственные» исполнители. Например, Литва. Но как осуществить такую подмену и какие усилия уже явлены Вашингтоном и его европейскими «беззаветными почитателями»? Читайте статью Станислава Стремидловского «Для операций на Украине Лондон заимствует Польшу у США».