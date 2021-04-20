Приштина, , 22:14 — REGNUM Глава Косово Вьоса Османи 19 апреля провела встречу с послом Франции в Косово Мари-Кристин Бутель.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, дипломат поздравила Османи с новым постом и передала поздравительное письмо от президента Франции Эммануэля Макрона.

В ходе встречи глава Косово подчеркнула необходимость проявления международной солидарности в деле скорейшего обеспечения поставок в Косово, необходимых для вакцинации всего населения края объемов вакцины от COVID-19.

Также Османи потребовала от Франции оказать поддержку либерализации Евросоюзом визового режима с Косово (отмену виз для въезда на срок до 90 дней). Косовский лидер напомнила, что Косово уже несколько лет назад удовлетворило критериям для либерализации.

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