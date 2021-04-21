Владивосток, 21 апреля, 2021, 03:50 — ИА Регнум. Хотя необходимость заселения и развития российского Дальнего Востока осознавалась еще в XIX веке, максимально интенсивно эти земли начали осваиваться в послевоенные годы в СССР. Как предотвратить деградацию дальневосточного наследия прошлых лет, рассуждает автор ИА REGNUM Дмитрий Шелест.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

Мощным инструментами развития Дальнего Востока в советскую эпоху стали как мобилизация граждан (не забывавшая про материальное стимулирование), так и увеличение военной группировки. То и другое требовало и строительства, и создания новых рабочих мест и инфраструктуры. Новые программы, принятые в СССР в 80-е годы, так и не были осуществлены.

Теперь же приходится иметь дело с последствиями краха Советского Союза и результатами выживания дальней российской периферии в «святые 90-е». В 2009 году стартовала новая программа развития Дальнего Востока, и, как оказалось, нынешняя Россия подтвердила свою способность к реализации масштабных проектов. Вот только темпы улучшения жизни дальневосточников хотелось бы решительно ускорить. Но для этого необходимо решительно поменять отношение к существенной территории ДФО как «Дикому Западу», где люди вынуждены тратить значительные силы на простое выживание.

Читайте статью Дмитрия Шелеста «Дальний Восток России станет тупиком развития или новым поворотом?»