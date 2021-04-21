Остров Кунашир, Сахалинская область, , 00:07 — REGNUM Тренировки российских спортсменов на Курилах вызвали в Японии шквал возмущения. Откуда взялась столь эмоциональная реакция, можно понять не только из официальных источников или крупных СМИ, но и почитав тамошние комментарии, рассказывает политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Даже спортивные сборы российских серфингистов были восприняты японскими СМИ как боевая операция «российских сил на исконно японских землях». Силы российским спортсменам не занимать, а волны прибоя, омывающего Курильские острова идеально подошли для тренировок, но это, казалось бы, не может служить поводом для антироссийской истерики «больших и маленьких» японцев?

Само по себе, конечно нет, все эти возмущения поддерживаются многолетней официальной японской пропагандой, в рамках которой российские Курилы упорно именуются «незаконно захваченной японской территорией». Радует, правда, тот факт, что простые японцы, судя по их комментариям в сети, верят в возможности «вернуть северные территории» все меньше. Читайте статью Анатолия Кошкина «Почему Япония запрещает России жизнь на Курилах?».